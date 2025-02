"Quem é que não quer entrar em 'The White Lotus'? Há algum ator que diga não? Acho que não porque toda a gente sabe que o argumento é ótimo. Vamos a sítios que nunca fomos, emocional e, literalmente, fisicamente", sublinha Leslie Bibb. E a opinião é partilhada por todo o elenco da terceira temporada da série criada por Mike White e que tem conquistado os espectadores de todo o mundo.

Antes da estreia dos novos episódios, que começam a chegar à Max esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o SAPO Mag conversou com todo o elenco principal da série. A lista é longa e repleta de estrelas: Jason Isaacs (Timothy Ratliff), Michelle Monaghan (Jaclyn), Parker Posey (Victoria Ratliff), Walton Goggins (Rick Hatchett), Carrie Coon (Laurie), Leslie Bibb (Kate), Natasha Rothwell (Belinda), Sarah Catherine Hook (Piper Ratliff), Lalisa Manobal (Mook), Sam Nivola (Lochlan Ratliff), Patrick Schwarzenegger (Saxon Ratliff), Aimee Lou Wood (Chelsea) e Tayme Thapthimthong (Gaitok).

Os elogios à história e a Mike White são unânimes e dominam as conversas entre os protagonistas. "Normalmente, na televisão, não se tem um argumentista e um realizador para toda a série. Foi um luxo enorme, porque nunca tinha tido isso", lembra Leslie Bibb. "Para mim, é sempre surpreendente como o Mike escreve bem as mulheres. Ele escreve personagens femininas de uma forma tão bela, iluminada. Por isso, como fã de longa data do trabalho do Mike, fiquei muito entusiasmada", acrescenta Carrie Coon.

"Ler um guião do Mike White é como ler um guião do Quentin Tarantino"

Mas é Walton Goggins que mais se prolonga nos elogios. "Bem, ler um guião do Mike White é como ler um guião do Quentin Tarantino. Não acontece a toda a gente. Por isso, antes de mais, temos de nos beliscar por termos a oportunidade de o ler. Isso significa que fazes parte dele. Quando me pediram para me juntar a esta série, tinham uma única condição: queriam que eu lesse todos os episódios, todos os guiões, antes de dizer que sim, porque queriam que eu percebesse para onde ia a história. Li-os quase como num sonho febril, no sentido em que os recebi antes de apanhar o avião e li os oito episódios sem parar, exceto o tempo que demorei a ir do aeroporto JFK para o meu apartamento em Nova Iorque. Nem queria acreditar. Foram quase 10 horas a ler sem parar e a estar neste mundo. Fiquei fascinado a ler, provavelmente, espero eu, tal como vocês ficarão a ver. Não conseguia acreditar mais uma vez na forma como ele teceu as histórias de todas estas pessoas a passar por estas crises pessoais numa narrativa sem falhas", conta, entusiasmado, ao SAPO Mag.

O final da temporada está marcado para o início de abril - os episódios estreiam-se semanalmente na Max, mas o ator promete surpresas. "No final, chorei como um bebé. Tocou-me profundamente. O Mike White diz muito sobre muita coisa no texto. E o último ponto de exclamação, os três pontos de exclamação finais são simplesmente transcendentes", garante.

Natasha Rothwell, que está de volta à série como Belinda, também ficou surpreendida com as várias narrativas. "A profundidade e a amplitude de cada episódio vão surpreender e entusiasmar os espectadores. A construção do mundo que ele fez e a criação das diferentes linhas de história e a possibilidade de viajar para locais fora do hotel propriamente dito. É uma temporada muito dinâmica", resume.

Já Aimee Lou Wood, que veste a pele da jovem Chelsea, confessa ao SAPO Mag que "não conseguia acreditar no que estava a ler". "Também vês os pormenores e a genialidade que transparece na série no guião. Isso para um ator é entusiasmante porque, muitas das vezes, recebes um guião e pensas: 'a personagem é escassa no papel... Como é que vou fazer isto?'. Com o Mike White é tudo tão bom e claro. Entramos neste mundo mesmo antes de começarmos a filmar", explica.

"Se sentimos pressão? Sim, 100%!", acrescenta Michelle Monaghan. "Nós já tivemos várias conversas sobre isso. Somos atores, mas, antes de mais, somos todos fãs devotos da série 'White Lotus'. Por isso, sabemos o quanto toda a gente a adora, porque nós também a adoramos. Sentimos uma enorme pressão para darmos o nosso melhor e estarmos ao serviço do excelente material. Vemos personagens tão complicadas e cheias de camadas. E como ator, só queremos ser capazes de falar de todas essas facetas únicas e fantásticas desses papéis", confessa a atriz que veste a pele de Jaclyn.

Em conversa com o SAPO Mag, Patrick Schwarzenegger confessa que "tentou" não descobrir as histórias das outras personagens. "Sendo um fã das duas primeiras temporadas, o Mike [White] faz um trabalho tão bom para nos envolver, e pensamos que sabemos onde estamos e depois é totalmente o oposto. Além disso, ele é um ótimo argumentista. Por isso, a melhor parte foi provavelmente a primeira vez que vi o guião. E tentei... Esforcei-me imenso para não ler muitas das outras partes desta viagem em que não estava envolvido, porque queria ser capaz de o ver como espectador", revela.

"Sim, esqueci-me do que aconteceu nas histórias das outras pessoas", acrescenta Jason Isaacs, que interpreta o pai Timothy Ratliff. "Recebemos os episódios para ontem e hoje, para podermos falar com a imprensa. E esqueci-me de quase tudo o que acontece a toda a gente. Foi uma verdadeira revelação", adianta.

Parker Posey também revela que ficou apaixonada pelas histórias da nova temporada da série da Max. "Quando comecei a ler o guião, comecei a rir. Conheci imediatamente todas as personagens. São muitas. Acho que há 11 no elenco principal. O cubo de gelo descongelou ali. Quando cheguei ao final, ao clímax, quando tudo acontece, estava tão envolvida com a história que me esqueci o que aconteceu no final. Esqueci-me de quem morreu", conta.

Para a atriz, a nova temporada pode ser comparada ao filme "Apocalypto". "Tem toda aquela adrenalina e não queria que ninguém morresse. Fiquei bastante impressionada com a história, e foi muito emocionante. E pensei: 'Uau, o Mike White está a dar tudo por tudo na terceira temporada", confessa.

"Acho que a melhor parte de ler o guião foi ler o guião e saber que eu ia entrar em 'White Lotus'", frisa Sam Nivola.

A forma como Mike White retratou a cultura Tailandesa também agradou a dois dos protagonistas locais. Para Lalisa Manobal (Mook), conhecida como LISA, cantora da girl band Blackpink, a forma como a sua terra natal foi representada foi surpreendente: "Antes de mais, é inspirada na Tailândia. Estava tão entusiasmada por ver como Mike White iria captar a Tailândia, a nossa cultura e tudo o resto. É também a minha estreia como atriz. Estava tão entusiasmada".

Com uma carreira de sucesso na música, a tailandesa estreia-se como atriz na produção da Max. "Tive de ter aulas de representação e toda a gente, o elenco, ajudaram-me muito. Era a minha primeira vez e, por isso, estavam a tentar acalmar-me, diziam 'não fiques nervosa, vai correr bem'. Deram-me todo o apoio", conta.

O tailandês Tayme Thapthimthong, que veste a pele de Gaitok, concorda com a colega de elenco. "É uma série muito bonita e percebi que iam captar a Tailândia de uma forma bonita", sublinha.

"Fiquei tão fascinada com todas as personagens diferentes", diz Sarah Catherine Hook. O Mike White fez um trabalho tão bom ao incorporar a Tailândia. Senti que aprendi muito sobre a Tailândia e a cultura tailandesa ao ler os seus guiões. Ver o seu brilhantismo na papel foi tão surreal. Só o facto de os ter nas minhas mãos foi uma loucura", elogia a atriz.

O regresso de Belinda

Um dos destaques da terceira temporada é o regresso de Belinda, personagem interpretada por Natasha Rothwell e que se destacou na temporada de estreia da série. "Todos os momentos da Belinda são os meus preferidos. Poderia dar mais detalhes, mas daria spoilers. Mas acho que o público vai ficar entusiasmado por ver a Belinda de volta e ver a viagem que ela faz", promete a atriz em entrevista ao SAPO Mag.

"Na verdade, fiquei muito surpreendido com o convite. O Mike White estava a meio das filmagens da segunda temporada e tinha regressado a Los Angeles para os Emmys e queria ir jantar fora. Não pensei em nada porque somos amigos e os amigos saem para jantar. Durante o jantar, ele disse que tinha interesse em trazer a Belinda de volta. Eu disse-lhe: 'Diz quando e onde é... e eu estou lá'", recorda a atriz.

Na nova temporada, Belinda aventura-se numa viagem para lutar pelo seu sonho - abrir o seu próprio espaço de bem-estar. "Desde a primeira temporada, ela tem estado a fazer um percurso de cura, lamentando o facto de o seu sonho ter caído no esquecimento. Acho que sempre que se lida com essa perda, é preciso fazer o luto. Acho que ela está a aceitar e a tentar descobrir como crescer e experimentar outros lado da vida e decidiu fazer parte deste programa de intercâmbio onde vai aprender mais sobre o seu ofício", adianta.

"Nesta temporada, vamos conhecer o filho dela, Zion, interpretado pelo fantástico Nicholas Duvernay. Podemos vê-la na relação com o filho e como mãe, aproximando a sua família da loucura que é o White Lotus", resume a atriz, adiantando que os dois vão "orientar-se mutuamente".

"Acho que a relação deles fez-me lembrar de quando tinha essa idade e me relacionava com os meus pais. Queremos a nossa autonomia, mas também precisamos da nossa mãe. Acho que isso cria alguns momentos muito fixes", confessa.

O casalinho problemático

Tal como nas duas primeiras temporadas de "The White Lotus", os relacionamentos marcam a história. Nos novos episódios, Rick Hatchett, interpretado por Walton Goggins, e Chelsea (Aimee Lou Wood) escolhem a Tailândia como destino de férias.

"O Rick é cómico. Ele é uma comédia. É um comediante. Nunca teve problemas na sua vida. Rick Hatchett é uma pessoa que tem andado a fugir do seu passado há muito tempo", conta o ator. "Ele está zangado e amargurado com a mão que a vida lhe deu. E está perdido e sabe que está perdido. Acho que é isso que o separa de muitas das outras pessoas que estão nesta história. É bastante claro, logo à partida, que se passa algo de pesado com este tipo. E as suas motivações para estar ali são reveladas no quarto episódio", adianta.

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de

A sua namorada também se sente perdida e confusa, mas em relação ao presente. "A Chelsea não sabe realmente porque é que está ali e, consequentemente, não sabe realmente o que é o White Lotus e isso foi muito útil, porque pensei: 'Certo, se a Chelsea não sabe o que é o White Lotus, então, a Amy não sabe o que é o White Lotus, a série. Por isso, estava apenas a tentar fingir", explica.

Para a atriz, o casal "tem uma relação complicada", mas a sua personagem tenta sempre ver o lado bom das coisas. "Há um lado dela de não pensar nas coisas e apenas aproveitar a vida, o que é maravilhoso. Mas pode significar que, talvez, ignores algumas red flags", destaca. "Ela só pensa nos seus sentimentos e nas suas experiências. Devia ponderar mais - menos sentimentos e mais pensamento", remata.

"As senhoras" - ou as três amigas de longa data

"Antiga, mas não velha. Amigas de longa data, mas não velhas, como escreveu o Mike White", é desta forma que Leslie Bibb apresenta o grupo de amigas. A atriz veste a pele de Kate e Carrie Coon e Michelle Monaghan são Laurie e Jaclyn, respectivamente.

"Oh, gosto tanto do enredo. Referimo-nos a ela como as 'histórias da senhoras'. Faço o papel de uma de um trio de atrizes, com a Carrie Coon e a Leslie Bibb. E somos melhores amigas de infância, somos as melhores amigas de sempre e vamos numa viagem de raparigas. E, ouçam, temos muita história em comum. Mas desde essa altura, desde os nossos tempos de juventude, as nossas vidas continuaram... Tivemos vidas separadas, fomos por caminhos diferentes e voltamos a reunir-nos para ver se conseguimos restabelecer a ligação e se a nossa relação é autêntica e sincera", resume Michelle Monaghan ao SAPO Mag.

Para Leslie Bibb, as amigas "têm uma ligação profunda porque cresceram juntas". "Conhecem-nos melhor do que ninguém. Mas à medida que envelhecem e se mudam para cidades diferentes, começam a viver vidas diferentes. Pedirias desculpa pela pessoa em que te tornaste porque é diferente da pessoa que eras?", questiona. "Além disso, o que não mudou em ti? É inevitável que nos comparemos e o que isso põe em causa são as nossas opções de vida. Isso faz com que as pessoas questionem as suas escolhas de vida. O mexerico é, fundamentalmente, sobre justificar as suas próprias escolhas", acrescenta Carrie Coon.

"Quando começamos a ver, à verdadeira moda de 'White Lotus', essa fachada a derreter-se e começamos a ver as fendas nas suas vidas perfeitas. Acho que é isso que torna a história deles muito divertida de ver. É muito identificável. Acho que o Mike White está a fazer algo que é realmente fantástico. Está a explorar estas expectativas extremas que temos como mulheres, que colocamos umas às outras, que colocamos a nós próprias, o julgamento, o auto-julgamento, a natureza competitiva, as comparações", remata Michelle Monaghan.

A família disfuncional

Ir de férias em família é sempre uma boa ideia. Já ir de férias em família para um resort de "White Lotus" pode não correr bem. Na nova temporada da série, que se estreia a 17 de fevereiro, na Max, a família Ratliff aventura-se e viaja durante uma semana para a Tailândia - e tudo pode acontecer.

Mas o que leva um casal norte-americano a ir de férias com os filhos para o outro lado do mundo? A culpada é a filha do meio, Piper (Sarah Catherine Hook), que está a terminar a universidade e quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o Budismo.

"Não quero revelar muito sobre a sua história porque há alguns segredos sobre ela. Mas acho que o que me atraiu tanto na Piper foi a sua pureza, inocência e, ao mesmo tempo, uma profundidade muito real. Foi isso que me fez apaixonar por ela. Ela é exploradora e muito forte espiritualmente, qualidades que acho muito especiais e únicas", conta Sarah Catherine Hook, ao SAPO Mag, lembrando que a sua personagem, a irmã do meio (Piper), foi a grande impulsionadora das férias.

"O Mike é incrível porque, com cada personagem, ele sabe mesmo como escrever algo para um ator. É tão raro. Estou muito grata por ter podido interpretá-la, a sério. Eu sinto-me da mesma forma. Sinto que todas as personagens... O Mike é um escritor tão genial que todas elas têm imensa profundidade", destaca a atriz.

Já os seus irmãos, Lochlan (Sam Nivola), estudante do ensino secundário, e Saxon (Patrick Schwarzenegger), que trabalha na empresa do pai, querem conhecer pessoas, beber e celebrar a vida.

"Acho que o Saxon pode ser considerado o 'bad boy' ou o 'playboy' ou qualquer outra coisa que estavas a dizer. Mas penso que, ao longo da história, vão ficar a saber que ele admira muito o seu pai, e está mesmo a viver na sombra dele, querendo ser tudo o que ele é, até descobrir que não é. Mas acho que ele é uma pessoa que ama a sua família, preocupa-se mesmo com o irmão e a irmã, quer o melhor para eles, ou pelo menos o que acha que é melhor, e tenta prepará-lo", explica Patrick Schwarzenegger.

"Ficamos a conhecer a profundidade e as diferentes camadas do Saxon à medida que a temporada avança", acrescenta. "Achas que, de certa forma, ele é o produto não saudável de uma família não saudável?", questiona Jason Isaacs. A resposta é afirmativa.

Como seu "parceiro" de festas, Saxon tem o seu irmão mais novo, Lochlan. "Acho que a minha personagem, Lochlan, é muito inseguro e preso entre o seu irmão e a sua irmã, que estão a tentar seguir os seus próprios caminhos, enquanto ele é moralmente doutrinado. Acho que a sua principal luta é fazer essa escolha e tentar ser amado por toda a gente. Ele gosta tanto de agradar às pessoas, e eu identifico-me totalmente com isso", adianta Sam Nivola.

Já o pai Timothy Ratliff, um empresário abastado, não consegue desligar-se do trabalho - os motivos serão desvendados ao longo dos episódios. "Tom Wolfe, o autor, descreveu os homens que mandavam em Wall Street como 'grandes pilas a balançar' e eu diria que é isso que ele é. Ele é um gato gordo, um homem não só com dinheiro, mas com estatuto e riqueza. Tudo nele é essa coisa exagerada sobre o quão superior ele se acha em relação a toda a gente. E sendo Mike White, esse balão rebenta muito cedo", resume o Jason Isaacs ao SAPO Mag.

Já a mãe, Victoria Ratliff, apesar de se dedicar totalmente aos filhos, vive numa realidade paralela - e onde todas as desculpas são boas para dormir. "A Victoria, acho que passou por um período delicado. Vemos num sonho que ela tem com o pai a aparecer, por isso, há alguma mágoa por detrás. Há muita coisa escondida, o que é fantástico. É como no teatro, quando se lê uma boa escrita, em que o que se está a representar e as palavras são apenas a cobertura de outra coisa... que está sob a superfície, a borbulhar", frisa Parker Posey.

"Ela está muito dentro de água. Acho que ela não está presente. Acho que ela está a desviar-se. Acho que ela está a desviar-se um pouco e a projetar-se. Mas é amor. Ela adora os seus filhos e não os quer perder. Por isso, ela é uma mãe muito poderosa ao mesmo tempo. Ela é uma mulher sustentada, e acho que veio de muito dinheiro, é protegida e mimada. Mas ela é simpática. Quer dizer, acho que ela conhece pessoas e tem conversas agradáveis com elas", acrescenta a protagonista.

CONHEÇA AS PERSONAGENS:

Leslie Bibb é Kate

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Leslie Bibb

Uma das três amigas de longa data que se reúnem numa viagem de amigas, depois de não se verem há algum tempo.

Carrie Coon é Laurie

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Carrie Coon

Uma das três amigas de longa data que se reúnem numa viagem de amigas, depois de não se verem há algum tempo.

Walton Goggins é Rick Hatchett

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Walton Goggins

Um homem série, com ressentimentos, que viaja com a sua namorada Chelsea.

Sarah Catherine Hook é Piper Ratliff

Sarah Catherine Hook Sarah Catherine Hook

Estudante finalista universitária e filha do meio de Timothy e Victoria Ratliff, que se especializa em Estudos Religiosos.

Jason Isaacs é Timothy Ratliff

Jason Isaacs é Timothy Ratliff Jason Isaacs

Um empresário abastado de férias com a sua esposa e três filhos.

Lalisa Manobal é Mook

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de LISA créditos: Stefano Delìa

Uma das orientadoras dos hóspedes do The White Lotus.

Michelle Monaghan é Jaclyn

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Michelle Monaghan

Uma das três amigas de longa data que se reúnem numa viagem de amigas, depois de não se verem há algum tempo.

Sam Nivola é Lochlan Ratliff

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Sam Nivola

O filho mais novo de Timothy e Victoria Ratliff, estudante finalista do ensino secundário.

Lek Patravadi é Sritala

Hora do check in: as primeiras imagens da terceira temporada de 'The White Lotus' Lek Patravadi

Uma das proprietárias do The White Lotus e a visionária por detrás do seu programa de bem-estar.

Parker Posey é Victoria Ratliff

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Parker Posey

De férias com o seu marido Timothy Ratliff e os três filhos.

Natasha Rothwell é Belinda

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Natasha Rothwell

Gerente do SPA do The White Lotus no Havai.

Patrick Schwarzenegger é Saxon Ratliff

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Patrick Schwarzenegger

O filho mais velho de Timothy e Victoria Ratliff, que trabalha na empresa de sucesso do pai.

Tayme Thapthimthong é Gaitok

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Tayme Thapthimthong créditos: @FabioLovino

Um segurança do resort e amigo próximo de Mook.

Aimee Lou Wood é Chelsea

De Leslie Bibb a Walton Goggin ou Patrick Schwarzenegger: quem é quem na nova temporada de Aimee Lou Wood

Uma pessoa livre, que viaja com o seu namorado mais velho, Rick, sempre em estado de tensão.

