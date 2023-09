A nova produção coreana do serviço de streaming é apresentada como "uma série romântica de mistério". A primeira temporada segue a história de Jun-hee, a protagonista que lida com a perda do namorado, falecido há um ano.

"Transportada por milagre para o ano de 1998, ela encontra Si-heon, um homem com um aspeto de inquietante semelhança ao do amor da sua vida, e o seu amigo In-gyu", adianta a Netflix.

Na sinopse, o serviço de streaming acrescenta que "Jun-hee (Jeon Yeo-bin) vive com um peso no coração, a tentar recuperar do luto pelo amor da sua vida, Yeon-jun (Ahn Hyo-seop), que morreu repentinamente num acidente de viação". "A sua vida é preenchida por um vazio, com a sensação de que Yeon-jun ainda está vivo, algures. Certo dia, ela recebe uma encomenda e uma foto enviadas anónima e misteriosamente. A foto é de uma rapariga igual a ela, um rapaz igual a Yeon-jun e outro rapaz desconhecido em frente à loja 27 Record, assim como um antigo walkman. Quando insere a cassete no walkman, Jun-hee viaja, como por magia, de 2023 até 1998", resume a plataforma.

Entretanto, em 1998, o inteligente, atlético e atraente Si-heon (Ahn Hyo-seop) descobre que o melhor amigo In-gyu (Kang hoon) está apaixonado por uma funcionária da loja 27 Record e decide ajudá-lo. Os três depressa se tornam amigos, mas tudo piora após o acidente de automóvel de Min-ju.

"Min-ju acorda alguns dias após o acidente, mas algo nela mudou. Em vez de ser pacata e tímida como antes, ela surpreende toda a gente quando se revela extrovertida e sociável. De facto, até a própria Min-ju fica chocada com o que lhe está a acontecer: a mesma aparência, mas tudo o resto mudou, incluindo o tempo. A Jun-hee de 2023 acorda como a Min-ju de 1998", adianta a Netflix.

"O passado é a única salvação. A viagem no tempo entre 2023 e 1998 começa agora", remata o comunicado.