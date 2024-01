Considerada uma das melhores e mais importantes séries de todos os tempos, "Os Sopranos" faz 25 anos em 2004.

No entanto, o seu criador acha que existe pouco para festejar: de facto, o aniversário parece mais "um funeral".

"Vamos voltar para onde eu estava", disse David Chase ao jornal britânico The Times (via The Hollywood Reporter), a propósito da inclusão de publicidade nas plataformas de streaming não ser mais do que voltar ao que são os canais de TV normais.

Na entrevista, o veterano recordou a televisão que existia antes da estreia de "Os Sopranos" em 1999.

"Naquela altura, os canais estavam num poço artístico. Numa me***. O processo foi repulsivo. Nas reuniões, aquelas pessoas pediam sempre para tirar aquilo que fazia um episódio valer a pena. Devia ter desistido. Fiz com que eles se arrependessem de todas as décadas de estupidez e ganância”, revelou.

Mas esses tempos, garante, estão a regressar, dando como exemplo a sua própria experiência recente ao apresentar a ideia para uma série no mundo dos acompanhantes de luxo e lhe terem dito para a tornar mais simples para ser mais fácil de ser seguir pelos espectadores.

"Estamos mais em 'multitasking'. Parecemos estar confusos e o público não consegue concentrar-se nas coisas, por isso não podemos fazer nada que faça demasiado sentido, que retenha a nossa atenção e exija que o público se concentre. E quanto aos executivos de streaming? Está a piorar. Vamos voltar para onde estávamos”, lamentou.

Na opinião do seu criador, a era pós-"Os Sopranos" não é mais de um breve momento de desvio do que é normal.

"Um desvio de 25 anos. E para ser claro, não estou a falar apenas sobre 'Os Sopranos', mas de muitas outras pessoas extremamente talentosas que andam por aí de quem tenho cada vez mais pena", defendeu.

Recordado na entrevista que "Succession" é um exemplo de uma TV sofisticada, David Chase manteve-se a posição, argumentando que a série foi aprovada há muitos anos.

"Portanto, é um funeral. Algo está a morrer", insistiu.