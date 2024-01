A HBO está a celebrar os 25 anos de "Os Sopranos". O primeiro episódio foi para o ar no início de 1999 e a série continua a ser recordada como uma das melhores do milénio.

Para festejar o aniversário, o canal lançou uma conta oficial da série no TikTok. - @TheSopranos. Na página, têm sido partilhados vídeos de 25 segundos que recordam todos os 86 episódios das seis temporadas.

A HBO Max vai ainda partilhar imagens exclusivas dos bastidores da série. "The Sopranos: 25th Anniversary collection" vai contar com 15 cenas inéditas nunca exibidas no pequeno ecrã.

As sete temporadas da série "Os Sopranos" podem ser vistas na HBO Max.