No final de 2024, surgiram vários rumores sobre um alegado desentendimento entre Ana Marques e José Figueiras nos bastidores de "Alô Portugal". O programa da SIC passará agora a ser emitido aos sábados.

Esta terça-feira, dia 7 de janeiro, na apresentação das novidades da grelha da SIC, a apresentadora comentou a polémica, frisando que "nunca aconteceu nada". "Essa questão foi levantada pela imprensa, nunca aconteceu nada que eu desse por isso. Eu e o Zé estamos juntos na SIC há 30 e tal anos, este foi o programa que fizemos durante mais tempo juntos e vamos continuar a fazer", lembrou, citada pela Magg.

Os arrufos momentâneos entre colegas são normais. Se com maridos e mulheres são [normais], então o que seria", sublinho, segundo a TV Guia. "Mas não houve nada, nem sequer aconteceu nada, continuo com o Zé (...) Fiquei chocada com a notícia, isto surgiu na imprensa. Fui apanhada de surpresa, achei uma perfeita estupidez. A única coisa que me custa é o que isso alimenta de haters, porque de resto, estou muito tranquila", acrescentou Ana Marques.