Uma nova versão de "O Tigre e o Dragão" vai avançar, agora no pequeno ecrã.

A Amazon Prime Video tem o projeto em desenvolvimento, confirmaram várias fontes à imprensa especializada nos EUA.

A nova série vai basear-se no livro homónino do autor Wang Dulu (1909-1977), o quarto da chamada Pentalogia do Ferro, formada por “Crane Startles Kunlun”, "Precious Sword, Golden Hairpin", “Sword Force, Pearl Shine”, "Crouching Tiger, Hidden Dragon" e “Iron Knight, Silver Vase”.

Na fase atual de desenvolvimento, não existem atores oficialmente envolvidos ou previsões sobre datas de produção ou estreia.

No entanto, foi divulgada uma apresentação oficial: "Entre paisagens deslumbrantes e ação espetacular, 'O Tigre e o Dragão' acompanha Shu Lien e Mu Bai, dois desafortunados guerreiros, enquanto lutam entre o amor proibido e a atração da modernidade — presos entre preservar o seu modo de vida ou abraçar um futuro juntos".

Envolvida na parceria está a Sony Pictures Television, com a adaptação a cargo de Jason Ning ("Perception", "Lúcifer", "Os Irmãos Sun) e a produção executiva de Ron D. Moore, que também prepara para a Amazon a adaptação do popular videojogo “God of War”.

"O Tigre e o Dragão" já teve várias adaptações, mas a mais famosa permanece a que chegou aos cinemas em 2000, um fenómeno de popularidade pela forma como mesclava uma história romântica com exóticos e épicos combates de artes marciais. Continua a ser o maior sucesso comercial de sempre de um "filme estrangeiro" na América do Norte.

O filme consolidou o estatuto do realizador Ang Lee, deu um novo fôlego às carreiras dos atores Chow Yun-Fat e Michelle Yeoh e lançou a de Zhang Ziyi, ao mesmo tempo que voltou a introduzir junto do público ocidental o popular género cinematográfico "wuxia". O sucesso culminaria em 10 nomeações e quatro Óscares.

Em 2016, chegou a sequela, um filme exclusivo Netflix: "O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino», a partir do quinto livro de Wang Dulu.

Era realizado por Yuen Wo-Ping, lendário coreógrafo de artes marciais («Matrix», «Kill Bill») e a história decorria 20 anos após os acontecimentos vistos no primeiro filme, juntando no elenco Donnie Yen, Harry Shum Jr., Jason Scott Lee ("O Sétimo Filho e, entre outros, Michelle Yeoh, a única presença do elenco original.