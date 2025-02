Baseada na mangá "Imawa no Kuni no Alice", de Haro Aso e publicada pela Shogakukan Inc, "Alice In Bordeland" regressa em setembro, confirmou a Netflix nas redes sociais.

A primeira temporada da produção japonesa estreou-se em dezembro de 2020 e rapidamente conquistou o top do serviço de streaming em vários países.

A saga segue Arisu, um jovem desempregado apático e obcecado por videojogos e que "dá subitamente consigo numa versão estranha e vazia de Tóquio". "Um 'gamer' sem objetivos e os seus dois amigos dão por si numa versão paralela de Tóquio, onde são obrigados a competir em vários jogos sádicos para sobreviver", adianta o serviço de streaming.

"Alice in Borderland" é protagonizada por Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya.