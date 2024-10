Foi divulgado um novo trailer do 'thriller' psicológico "Before".

Muito longo do registo das comédias a que nos habituou ao longo dos 50 anos da carreira, um sombrio Billy Crystal é o protagonista da minissérie que será lançada a 25 de outubro no serviço da Apple TV+.

No elenco destacam-se também a vencedora dos prémios Emmy e Tony Judith Light (“Chefe... Mas Pouco", "Transparent"), Jacobi Jupe (“Peter Pan & Wendy”), a nomeada aos Óscares Rosie Perez ("Sem Medo de Viver", “The Flight Attendant”) e a nomeada para os Tony Maria Dizzia (“Orange Is the New Black”).

Crystal é Eli, um psiquiatra infantil que, depois de perder recentemente a sua esposa, Lynn (Light), encontra um miúdo problemático (Jupe), que parece ter uma ligação assustadora com o passado de Eli. Enquanto o psiquiatra tenta ajudar Noah, a ligação misteriosa entre os dois aprofunda-se.

A Apple TV+ lançará dois episódios na estreia e a seguir um por semana durante oito semanas, até 20 de dezembro.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.