Fim de ano é sempre sinónimo de ranking e não apenas dos melhores. Esta semana, a revista Variety revelou a sua lista das piores séries de televisão de 2024.

Elaborado por Aramide Tinubu e Alison Herman, o top conta com produções da Apple TV+, Prime Video, FOX, AMC, Max e Netflix. "Com tantas opções, não há nada pior do que dedicar horas preciosas a uma série que simplesmente não vale o esforço mental. Parte do trabalho de um crítico é recomendar o melhor do melhor, claro. Mas o outro lado dessa obrigação é poupar aos outros as nossas desilusões", frisam as jornalistas da publicação.

Para a Variety, "Land of Women", da Apple TV+, "Good Times", da Netflix, ou "Sausage Party: Foodtopia", da Prime Video, estão entre as piores séries estreadas este ano.

As piores séries de 2024 para a revista Variety: