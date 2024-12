A segunda temporada de "Bookie" estreou-se esta quinta-feira, dia 13 de dezembro na Max. O SAPO Mag esteve à conversa com os dois protagonistas, Omar J. Dorsey & Sebastian Maniscalco, e com os criadores da série, Chuck Lorre & Nick Bakay. Veja as entrevistas no vídeo abaixo.

A segunda temporada de "Bookie", a comédia co-criada por Chuck Lorre (responsável por séries de sucesso como "A Teoria do Big Bang", "Dois Homens e Meio" ou "Dharma & Greg", está já em exibição no serviço de streaming Max, com novos episódios todas as quintas-feiras. A série acompanha dois corretores de apostas, Ray e Danny, interpretados por Omar J. Dorsey & Sebastian Maniscalco, numa saga para conseguir navegar no meio da legislação a que estão sujeitos os jogos de azar na Califórnia. Na segunda temporada, o humor negro está de volta, mas o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos dois vai trazer ainda mais desafios.