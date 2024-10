Segundo a revista Variety, Brian Posehn, Lauren Lapkus e Kevin Sussman deverão protagonizar a nova série do serviço de streaming, que se encontra em desenvolvimento desde abril de 2023.

De acordo com a revista, os atores deverão voltar aos papéis que interpretaram na série original - Stuart Bloom (Kevin Sussman), Bert Kibbler (Brian Poseh) e Denise (Lauren Lapkus).

Para já, o spin-off ainda não recebeu a aprovação final, mas conta com Chuck Lorre, um dos criadores de "A Teoria do Big Bang", como produtor.

Se avançar, esta será a quarta série do universo "A Teoria do Big Bang", que contou com 12 temporadas.