A HBO Max deu luz verde a um novo spin-off da série "A Teoria do Big Bang".

Em desenvolvimento desde abril de 2023, a aprovação oficial de "Stuart Fails to Save the Universe" ["Stuart falha ao salvar o universo", em tradução literal] foi anunciada na quarta-feira, o dia em que a plataforma Max voltou a chamar-se HBO Max.

Com Chuck Lorre, um dos criadores de "A Teoria do Big Bang", como produtor, no centro da história estará a personagem de Stuart Bloom, o dono da loja de banda desenhada da série principal, interpretado por Kevin Sussman.

Também estão de volta ao elenco estão Lauren Lapkus como Denise, que começou por ser assistente na loja antes de se tornar a namorada de Stuart, Brian Posehn como o professor e geólogo Bertram Kibbler e John Ross Bowie como Barry Kripke, que trabalhava e entrava frequentemente em conflito com Sheldon.

Ainda sem data de estreia, a HBO Max também lançou uma apresentação da história, que abre claramente as portas para a participação de atores da série principal.

“O dono da loja de banda desenhada Stuart Bloom (Sussman) é encarregue de restaurar a realidade após partir um dispositivo construído por Sheldon e Leonard, causando acidentalmente um Armagedom multiverso. Stuart é auxiliado nesta busca pela sua namorada Denise (Lapkus), o seu amigo geólogo Bert (Posehn) e o físico quântico e arreliante Barry Kripke (Bowie). Ao longo do caminho, encontram versões em universos alternativos de personagens que conhecemos e amamos de ‘A Teoria do Big Bang’. Como o título indica, as coisas não correm bem”, resume a sinopse.

Esta será a quarta série do universo "A Teoria do Big Bang", que contou com 12 temporadas entre 2007 e 2019: a primeira foi a prequela "Young Sheldon", com sete temporadas entre 2017 e 2024, que originou por sua vez “Georgie & Mandy’s First Marriage”, lançada em 2024 no canal aberto CBS e renovada para a segunda temporada.