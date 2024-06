A Apple TV+ anunciou esta terça-feira a estreia de "Observada" no seu serviço a 11 de outubro.

Esta é a aguardada minissérie que junta Alfonso Cuarón, vencedor de quatro Óscares, com Cate Blanchett e Kevin Kline, respetivamente também com duas e uma estatueta dourada.

Nomes como Sacha Baron Cohen, Lesley Manville e Kodi Smit-McPhee, todos nomeados pela Academia, e Louis Partridge, Leila George e Hoyeon, destacam-se no elenco do que é anunciado como um 'thriller psicológico'.

Mais premiados e nomeados surgem na ficha artística: os diretores de fotografia Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel, e Finneas O'Connell como responsável pela banda sonora.

Com sete episódios, dois deles lançados com a estreia e os restantes todas as sextas-feiras até 15 de novembro, o realizador mexicano também escreveu a adaptação do romance best-seller homónimo de Renée Knight.

A primeira imagem oficial é com Blanchett, que interpreta Catherine Ravenscroft, 'uma aclamada jornalista que construiu a sua reputação revelando os crimes e transgressões de outras pessoas'.

'Ao receber o romance de um autor desconhecido, ela fica horrorizada ao perceber que agora é protagonista de uma história que expõe os seus segredos mais obscuros. Catherine corre para descobrir a verdadeira identidade do escritor e, enquanto isso, é forçada a confrontar o seu passado antes que este destrua a sua própria vida e o relacionamento com o seu marido Robert (Cohen) e o seu filho Nicholas (Smit-McPhee)', resume a plataforma.