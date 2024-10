Cooper Koch, um dos protagonistas de "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", da Netflix, esteve no programa "Whatch What Happens Live". Na emissão desta segunda-feira, dia 14 de outubro, o apresentador Andy Cohen dedicou um segmento aos "nus frontais mais icónicos" de sempre.

Durante a rubrica, o ator norte-americano interrompeu o anfitrião do talk show para relembrar a sua cena de nudez na série do serviço de streaming, "Só para dizer: o meu não era uma prótese", disse, sorridente, Cooper Koch.

"Essa ia ser minha próxima pergunta. Parabéns, Cooper! És muito abençoado, não és?", perguntou Cohen. "Bem... sim", respondeu, entre risos, o ator.

Em "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez", Cooper Koch protagoniza uma cena de nudez frontal quando a sua personagem toma pela primeira vez banho nos balneários comunitários do estabelecimento prisional.

Veja o vídeo: