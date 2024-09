Há um nova capítulo na guerra entre o criador de "X-Men ‘97’" e os estúdios Marvel e Disney.

Despedido em março, a poucos dias da estreia da aclamada série de animação na Disney+, Beau DeMayo reagiu a uma notícia do Screen Rant de pressões no interior da Pixar para tornar 'menos gay' a personagem de Riley em "Divertida-Mente 2", depois de a Disney ter atribuído a um beijo lésbico o fracasso comercial de "Lightyear".

"Ouvi as mesmas palavras 'menos gay' em 'X-Men ‘97’ em relação ao Magneto e Xavier, bem como no marketing", escreveu esta terça-feira na rede social X (antigo Twitter).

Numa outra partilha em agosto, DeMayo alegou que uma das razões para ter sido sido despedido foi a partilha de imagens de fãs sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

Em resposta, a Marvel Studios divulgou um comunicado ao Deadline diz que o despedimento súbito se seguiu à "natureza flagrante" das conclusões de uma investigação interna, sem especificar.

A seguir, o criador da série disse que são falsas as alegações de má conduta sexual que circulam na Disney e que tem "provas" que quer apresentar do "ambiente tóxico" e as "condições de trabalho quase criminosas" no estúdio que “viram as pessoas umas contra as outras, alimentando a paranoia para garantir a obediência”.

O advogado de DeMayo entrou com um processo num tribunal de Los Angeles com o objetivo de libertar o seu cliente de uma "alínea ilegal" no seu confidencial "acordo forçado" de saída que o impede de criticar o estúdio.