Beau DeMayo ("The Witcher"), que criou e desenvolveu a série de animação "X-Men '97", foi despedido duas semanas antes da estreia no Disney+.

O The Hollywood Reporter descreve a situação como "invulgar": DeMayo completou o seu trabalho nas duas primeiras temporadas da grande aposta da Marvel Studios Animation e tinha alinhados encontros com a imprensa e planos para assistir à antestreia esta quarta-feira, 13 de março. Também já tinha falado com membros da equipa dos planos para a terceira temporada.

Mas no início da semana passada, houve a rutura "repentina" com a Marvel. O seu e-mail profissional foi desativado e o elenco e a equipa foi informada de que já não estava no projeto, o que significa que não teve a oportunidade de fazer as despedidas.

A sua conta no Instagram onde revelava imagens da série e respondia a perguntas dos fãs também foi apagada.

Nenhuma razão para o despedimento foi dada.

DeMayo também escreveu para a série Marvel “Moon Knight”, com Oscar Isaac e Ethan Hawke, e a próxima versão para o cinema de "Blade", protagonizada por Mahershala Ali. Outros trabalhos na carreira são "The Wticher", com Henry Cavill, e “Star Trek: Strange New Worlds”.

Com estreia marcada para dia 20 no Disney+, “X-Men ’97” é a continuação de "X-Men", emitida originalmente na FOX, nos EUA, entre 1992 e 1997. Foi uma das séries animadas mais populares do programa "Buéréré" nas tardes da SIC, de segunda a sexta.

Foi a segunda adaptação para o pequeno ecrã dos super-heróis mutantes da Marvel (depois do episódio piloto de "X-Men: Pryde of the X-Men", em 1989) e alavanca decisiva para que a equipa criada por Stan Lee e Jack Kirby reforçasse o seu lugar entre as mais emblemáticas da BD norte-americana - muitos anos antes de Wolverine e companhia chegarem ao cinema em imagem real.

Três décadas depois, a saga regressa com novas aventuras em dez episódios cuja ação parte de onde a quinta temporada terminou. "X-Men '97" encontra uma equipa obrigada a despedir-se do seu mentor, o Professor Xavier, e guiada por um novo líder: Magneto, em tempos o seu principal antagonista.

A série volta a juntar os membros da formação da série anterior: Wolverine, Cyclops (Ciclope), Jean Grey, Storm (Tempestade), Beast (Fera), Gambit, Rogue (Vampira), Jubilee (Jubileu) e Morph. Bishop é a nova adição e estão garantidas aparições do mutante brasileiro Sunspot (Mancha Solar), além de Nightcrawler (Noturno) ou Forge, entre outros.

O trailer foi divulgado a 15 de fevereiro e pode ser visto abaixo: