Da comédia à ficção científica, dos dramas às produções épicas, os primeiros seis meses de 2025 foram marcados por estreias e regressos de séries. Esta semana, a revista Variety revelou a sua seleção das melhores produções do primeiro semestre do ano.

As críticas Alison Herman e Aramide Tinubu escolheram as suas favoritas, sem ordem de preferência, numa lista que destaca, por exemplo, "The Pitt", "Andor", "Mil Golpes", "Adolescência" ou "The White Lotus".

"A primeira metade de 2025 ofereceu uma vasta gama de opções", destaca a revista.

VEJA A LISTA: