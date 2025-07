O drama sombrio de ficção científica "Separação" parte na frente na corrida da próxima edição dos Emmys.

A aposta da Apple TV+ conta com 27 nomeações, superando "The Penguin" (HBO Max), com 24. Mas este também foi um bom ano para "The White Lotus" (HBO Max) e "The Studio" (Apple TV+), que têm 23 nomeações cada. Já "Adolescência", a minissérie britânica da Netflix que se tornou um fenómeno cultural em 2025, soma 13 nomeações.

Os nomeados foram anunciados numa cerimónia transmitida ao vivo a partir das 8h30 de Los Angeles (16h30 em Lisboa), fechando assim votação final para a 77.ª edição dos Emmys, numa cerimónia marcada para 14 de setembro apresentada pelo comediante Nate Bargatze. Os membros votantes da Academia de Televisão dos EUA terão um mês para atualizar os seus visionamentos antes da votação final, que começa em meados de agosto.

Veja abaixo os principais nomeados. Lista completa no site oficial dos prémios.

Melhor série dramática:

"Andor" (Disney+)

"Paradise" (Hulu/Disney+)

"A Diplomata" (Netflix)

"The Pitt" (HBO Max)

"Separação" (Severance") (Apple TV+)

"The Last of Us" (HBO Max)

"Slow Horses (Apple TV+)

"The White Lotus" (HBO Max)

Melhor série cómica:

"Abbott Elementary" (ABC/Disney+)

"Hacks" (HBO Max)

"The Bear" (FX/Disney+)

"Ninguém Quer Isto" (Netflix)

"Homicídios ao Domicílio" (Hulu/Disney+)

"Terapia sem Filtros" ("Shrinking") (Apple TV+)

"The Studio" (Apple TV+)

"O Que Fazemos nas Sombras" (FX/Disney+)

Melhor Minissérie:

"Adolescência" (Netflix)

"Black Mirror" (Netflix)

"Dying for Sex" (FX/Disney+)

"Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (Netflix)

"The Penguin" (HBO Max)

Melhor ator numa série dramática:

Pedro Pascal - "The Last of Us"

Noah Wyle - "The Pitt"

Sterling K. Brown - "Paradise"

Adam Scott - "Separação" (Severance")

Gary Oldman - "Slow Horses"

Melhor atriz numa série dramática:

Kathy Bates - "Matlock"

Sharon Horgan - "Bad Sisters"

Britt Lower - "Separação" (Severance")

Bella Ramsey - "The Last of Us"

Keri Russell - "The Diplomat"

Melhor ator numa série cómica:

Adam Brody - "Ninguém Quer Isto"

Seth Rogen - "The Studio"

Jason Segel - "Terapia sem Filtros" ("Shrinking")

Martin Short - "Homicídios ao Domicílio"

Jeremy Allen White - "The Bear"

Melhor atriz numa série cómica:

Uzo Aduba - "The Residence"

Kristen Bell - "Ninguém Quer Isto"

Quinta Brunson - "Abbott Elementary"

Ayo Edebiri - "The Bear"

Jean Smart - "Hacks"

Melhor ator numa minissérie ou telefilme:

Colin Farrell - "The Penguin"

Stephen Graham - "Adolescência"

Jake Gyllenhaal - "Presumível Inocente"

Brian Tyree Henry - "Ladrões de Drogas"

Cooper Koch - "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez"

Melhor atriz numa minissérie ou telefilme:

Cate Blanchett - "Disclaimer"

Meghann Fahy - "Sirens"

Rashida Jones - "Black Mirror"

Cristin Milloti - "The Penguin"

Michelle Williams - "Dying for Sex"

Melhor ator secundário numa série cómica:

Ike Barinholtz – "The Studio"

Colman Domingo – "The Four Seasons"

Harrison Ford – "Terapia sem Filtros" ("Shrinking")

Jeff Hiller – "Somebody Somewhere"

Ebon Moss-Bachrach – "The Bear"

Michael Urie – "Terapia sem Filtros" ("Shrinking")

Bowen Yang – "Saturday Night Live" (várias personagens)

Melhor atriz secundária numa série cómica:

Liza Colón-Zayas – "The Bear"

Hannah Einbinder – "Hacks"

Kathryn Hahn – "The Studio"

Janelle James – "Abbott Elementary"

Catherine O'Hara – "The Studio"

Sheryl Lee Ralph – "Abbott Elementary"

Jessica Williams – "Terapia sem Filtros" ("Shrinking")

Melhor ator secundário numa série dramática:

Zach Cherry – "Separação" (Severance")

Walton Goggins – "The White Lotus"

Jason Isaacs – "The White Lotus"

James Marsden – "Paradise"

Sam Rockwell – "The White Lotus"

Tramell Tillman – "Separação" (Severance")

John Turturro – "Separação" (Severance")

Melhor atriz secundária numa série dramática:

Patricia Arquette – "Separação" (Severance")

Carrie Coon – "The White Lotus"

Katherine LaNasa – "The Pitt"

Julianne Nicholson – "Paradise"

Parker Posey – "The White Lotus"

Natasha Rothwell – "The White Lotus"

Aimee Lou Wood – "The White Lotus"

Melhor ator secundário numa minissérie, antologia ou telefilme:

Javier Bardem – "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"

Bill Camp – "Presumível Inocente"

Owen Cooper – "Adolescência"

Rob Delaney – "Dying for Sex"

Peter Sarsgaard – "Presumível Inocente"

Ashley Walters – "Adolescência"

Melhor atriz secundária numa minissérie, antologia ou telefilme:

Erin Doherty – "Adolescência"

Ruth Negga – "Presumível Inocente"

Deirdre O'Connell – "The Penguin"

Chloë Sevigny – "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais"

Jenny Slate – "Dying for Sex"

Christine Tremarco – "Adolescência"

Melhor talk show:

"The Daily Show" (Comedy Central)

"Jimmy Kimmel Live!" (ABC)

"The Late Show with Stephen Colbert" (CBS)

Melhor reality show:

"The Amazing Race" (CBS)

"RuPaul's Drag Race" (MTV)

"Survivor" (CBS)

"Top Chef" (Bravo)

"The Traitors" (Peacock)