O ano ainda vai a meio, mas a lista de novas séries que têm conquistado espectadores em todo o mundo já é extensa. Esta semana, a Variety elegeu as 20 melhores produções do primeiro semestre de 2024.

A lista foi elaborada por dois críticos da revista, Aramide Tinubu e Alison Herman, que selecionaram 10 séries cada.

"Baby Reindeer", "Eric", "The Gentlemen: Senhores do Crime", "Um Dia" e "John Mulaney Presents: Everybody's in LA" são as séries da Netflix que fazem parte do ranking. A lista destaca ainda produções da Apple TV+, como "Criminal Record" e "Presumível Inocente".

"Hacks", "Jerrod Carmichael Reality Show", "Ren Faire", "The Sympathizer" e "Tokyo Vice", que podem ser vistas na Max, também mereceram elogios dos críticos. Já da Disney+, a revista elege "Genius: MLK/X", "O Véu" e "Shōgun".

Lista da revista Variety: