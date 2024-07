Dos criadores de "A Pior Companhia", chega agora à Netflix "Os Piores Ex". A série documental estreia-se no dia 14 de agosto no serviço de streaming e promete explorar "o lado mais obscuro do amor através dos testemunhos".

Segundo a plataforma, o novo formato, baseado na questão universal: "Conhecemos realmente o nosso parceiro?". A série documental "apresenta mais histórias chocantes de traição, violência e enganos", adianta a sinopse.

"Com testemunhos intensos, imagens de câmaras ocultas e reconstituições de animação, 'Os Piores Ex' revela histórias perturbadoras de relações passadas infernais", resume a Netflix.

Veja o trailer: