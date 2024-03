"Homicídio" é a nova série documental da Netflix. A primeira temporada da produção estreou-se esta quarta-feira, dia 20 de março, e conta com cinco episódios.

De Dick Wolf, o criador de "Lei & Ordem", a série documental centra-se em crimes reais que marcaram Nova Iorque."'Homicídio', uma nova série documental que lança luz sobre marcantes casos de assassínios através dos depoimentos das pessoas que melhor os conhecem: os investigadores e procuradores que os resolveram", resume o serviço de streaming.

O primeiro episódio centra-se no massacre do Carnegie Deli. "Um tiroteio num apartamento por cima do icónico Carnegie Deli faz três mortos e dois feridos. Os investigadores lançam-se numa implacável caça aos assassinos", adianta a Netflix.

Já no segundo episódio, após a descoberta de um corpo eviscerado no lago do Central Park, dois suspeitos improváveis são implicados no crime e chocantes revelações vêm ao de cima.

A série investiga ainda um desperecimento em Wall Street, o homicídio de um empresário e um serial killer.