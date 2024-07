A SkyShowtime revelou as primeiras imagens da nova série "Dexter: Original Sin", a prequela que vai acompanhar Dexter na sua transição de aluno para um assassino em série vingativo.

Após oito temporadas de "Dexter" (2006-2013) e a minissérie "Dexter: New Blood" (2021), as imagens mostram os mais jovens membros da família Morgan, agora interpretados por Patrick Gibson (Dexter, a personagem de Michael C. Hall), Christian Slater (Harry, o pai adotivo e detetive de homicídios, papel que foi de James Remar) e Molly Brown (Debra, a irmã mais nova e também detetive da polícia, a personagem de Jennifer Carpenter).

Patrick Gibson como Dexter Morgan e Christian Slater como Harry Morgan

Ainda sem direito a imagens, Patrick Dempsey também se vai juntar ao elenco como ator regular da série como o Capitão dos Homicídios de Miami que tem uma relação de décadas com Harry. Já Sarah Michelle Gellar (da série "Buffy") será uma das atrizes convidadas como a chefe do CSI do Departamento de Polícia de Miami e a nova chefe de Dexter Morgan.

James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu e Reno Wilson completam o elenco. Clyde Phillips, nomeado para um Emmy, regressa como 'showrunner' e produtor executivo.

A rodagem da série arrancou apenas a 5 de junho e ainda não foi divulgada uma data de estreia. Existe a expectativa que essa informação seja divulgada durante um painel na convenção Comic-Con de São Diego a 26 de julho.

Dexter foi visto pela primeira vez no pequeno ecrã em 2006 e a nova história recua a 1991, ainda em Miami.

"Quando os seus impulsos sanguinários já não podem mais ser ignorados, Dexter tem de aprender a canalizar as suas energias mais sombrias. Orientado pelo seu pai, Harry, Dexter adota um código criado para o ajudar a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade, sem chamar a atenção das autoridades. Este é um desafio para o jovem Dexter que está a iniciar um estágio em investigação forense no Departamento da Polícia de Miami", resume a SkyShowtime.

AS IMAGENS

Patrick Gibson como Dexter Morgan

Molly Brown como Debra Morgan

Patrick Gibson como Dexter Morgan e Roberto Sanchez como Tony Ferrer, uma das suas vítimas

Christian Slater como Harry Morgan