A nova produção do serviço de streaming vai contar com Patrick Gibson, que vai vestir a pele do protagonista, Dexter Morgan; Já Christian Slater será Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter e detetive de homicídios e Molly Brown (Senior Year) vai interpretar o papel da irmã mais nova de Dexter, Debra Morgan.

Patrick Dempsey também se vai juntar ao elenco como ator regular da série vai dar vida a Aaron Spencer, o Capitão dos Homicídios de Miami que tem uma relação de décadas com Harry Morgan (Slater). Sarah Michelle Gellar será uma das atrizes convidadas e vai interpretar Tanya Martin, a chefe do CSI do Departamento de Polícia de Miami e a nova chefe de Dexter Morgan.

James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu e Reno Wilson completam o elenco. Clyde Phillips, nomeado para um Emmy, vai regressar como showrunner e produtor executivo.