Além de protagonizar a série, De Niro é também um dos produtores. “[De Niro] tornou-se verdadeiramente um parceiro nosso neste processo — muito envolvido, leu tudo em todas as fases, e tem sido uma honra e um privilégio",frisou Eric Newman.

"Dia Zero" conta ainda com Angela Bassett, Jesse Plemons, Lizzy Caplan, Connie Britton, Joan Allen, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens e Gaby Hoffman no elenco.

Veja o teaser: