"Dia Zero", a primeira série de Robert De Niro, chegou esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, à Netflix. A primeira temporada, que conta com seis episódios, chegou ao primeiros lugares do top diário do serviço de streaming no dia de estreia.

Criada por Eric Newman ("Griselda", "The Watcher", "Narcos") e Noah Oppenheim ("Maze Runner"), a série acompanha "um amado e respeitado ex-presidente dos Estados Unidos (interpretado por Robert De Niro) enquanto lidera uma investigação relacionada com um ciberataque".

"Como vais descobrir a verdade se nem na tua própria mente podes confiar? Após um devastador ciberataque, cabe a um ex-presidente encontrar os criminosos e descobrir a verdade no meio do caos", resume a Netflix.