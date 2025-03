"Ponto Nemo" conta com Margarida Corceiro e Sara Matos , ao lado de Óscar Jaenada ("Operação Maré Negra"), Maxi Iglesias ("Valéria"), Alba Flores ("La Casa de Papel"), Eric Masip ("Da Minha Janela") e Najwa Nimri (("La Casa de Papel").

Na série, membros de uma expedição marinha composta por cientistas e pela Marinha espanhola embarcam no navio Pentonkontors para investigar os problemas da ilha de plástico situada no Pacífico Sul e sensibilizar sobre esta questão.

"Uma forte tempestade arrasta os membros da expedição para uma ilha situada no limite do planeta. Trata-se de um lugar anteriormente habitado por militares russos, que irá testar todas as suas capacidades e conhecimentos para sobreviver e tentar sair do ponto mais distante de qualquer lugar habitado na Terra: Ponto Nemo. Um lugar cheio de mistérios e perigos à espreita", resume o serviço de streaming.

Do elenco fazem ainda parte Michelle Calvó ("Entrevías"), María Isabel Díaz ("Vis a Vis"), Nüll García ("Malegro verde"), Felipe Pirazán ("Tratamos demasiado bien a las mujeres") e Leander Vyvey ("Vikings: Valhalla").

"Ponto Nemo" foi escrita por Daniel Martín Sáez de Parayuelo ("Matadero") e Daniel Benmayor ("Consciência") e coproduzida pela Ficción Producciones, com Mamen Quintas e Julio Casal como produtores executivos, e Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola), com a colaboração financeira da Xunta de Galicia, RTP, Diputación de Pontevedra e TVG.