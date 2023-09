A Netflix vai estrear uma série documental sobre a vida e carreira de Robbie Williams. A nova produção vai contar com quatro episódios e chega ao serviço de streaming no final do ano.

Nas redes sociais, a plataforma revelou o primeiro teaser da série. "Ser grande. Ter mais. Tocar o fogo, carregar no botão, empurrar quando te dizem para puxar", diz o cantor britânico no vídeo.

"Todas essas coisas me ajudaram a ter uma carreira. Mas isso também tem um lado negro. (...) Tudo depende do lobo que vais alimentando", acrescenta o artista no teaser. "Aquilo que me pode destruir é também o que me fez ter sucesso", remata.

Em comunicado, a Netflix adianta que a série vai revelar as "batalhas com os vícios e o caminho da recuperação".

"Ao longo de mais de 30 anos em que esteve no centro das atenções, Robbie Williams atingiu altos e baixos. A série vai acompanhar esses altos e baixos", destaca o serviço de streaming.

Veja o teaser: