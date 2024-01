A 75.ª edição dos Emmys decorreu na madrugada desta segunda para terça-feira, no Microsoft Theater, em Los Angeles, e premiou as melhores produções televisivas do último ano.

Como sempre, na cerimónia foram homenageadas as estrelas que partiram no último ano. Em palco, Charlie Puth interpretou o tema " See You Again", que fez parte da banda sonora de "Velocidade Furiosa 7".

No segmento "In Memoriam", o cantor e o duo The War and Treaty interpretaram ainda uma versão do tema "I’ll Be There for You", de "Friends", em memória de Matthew Perry. O momento emotivo recebeu elogios dos fãs da sºerie.