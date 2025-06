O principal médico acusado pela overdose de Matthew Perry, estrela da série "Friends", concordou em declarar-se culpado nas próximas semanas, anunciou o Departamento de Justiça americano na segunda-feira.

Salvador Plasencia "concordou em declarar-se culpado de quatro acusações por distribuição de cetamina, que podem resultar numa pena máxima de 40 anos de detenção" numa prisão federal.

O outro médico envolvido no caso, Mark Chavez, declarou-se culpado em outubro de conspirar para distribuir a droga nas semanas anteriores à descoberta do corpo do ator americano-canadiano no jacuzzi da sua casa em Los Angeles, em 2023.

A longa luta de Perry contra a dependência química era conhecida, mas a sua morte aos 54 anos comoveu os fãs de "Friends" em todo o mundo. A investigação criminal teve início logo após a autópsia apontar níveis elevados de cetamina no organismo do ator.

Segundo a acusação, Plasencia teria comprado a droga de Chavez e vendia-a a Perry por preços mais altos. Jasveen Sangha, conhecida como a "Rainha da Cetamina", que fornecia drogas a clientes de alto padrão e celebridades, também é acusada de vender a Perry a dose que matou o ator. Declarou-se inocente.