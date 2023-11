A saga "Exterminador Implacável" recusa-se a ser... exterminada.

Após vários fracassos nocinema e a festejar 40 anos em 2024, a próxima reinvenção passa por uma nova série anime para a Netflix.

O anúncio foi feito pela própria plataforma durante o seu evento promocional da semana "Geeked".

“Terminator: The Anime Series” (um título provisório) irá apresentar novas personagens, criadas pelo 'showrunner', produtor executivo e argumentista Matt Tomlin, com experiência na ficção cinntífica: além de ser o realizador de "Mother/Android" (2021) para a Amazon Prime Video, escreveu "Project Power: Descobre o Poder" (2020), um filme Netflix com Jamie Foxx, e o muito elogiado "Little Fish" (2021).

A realização de Masashi Kudo e estará envolvido o estúdio de animação japonês Production IG, o mesmo de “Ghost in the Shell”.

"Quem conhece a minha escrita sabe que acredito em arriscar e seguir o coração. Estou honrado que a Netflix e a Skydance me tenham dado a oportunidade de abordar ‘Exterminador Implacável’ de uma forma que quebra regras, subverte expectativas e tem coragem a sério”, diz Tomlin no comunicado oficial.

Foi ainda divulgada a sinopse oficial: “2022: Uma guerra futura durou décadas entre os poucos sobreviventes humanos e um exército interminável de máquinas. 1997: A IA [Inteligência Artificial] conhecida como Skynet ganhou autoconsciência e iniciou a sua guerra contra a humanidade. Preso entre o futuro e o passado está uma soldado enviada do futuro para mudar o destino da humanidade. Ela chega em 1997 para proteger um cientista chamado Malcolm Lee, que trabalha para lançar um novo sistema de IA projetado para competir com o ataque iminente da Skynet à humanidade. Enquanto Malcolm navega pelas complexidades morais da sua criação, ele é caçado por um implacável assassino do futuro que altera para sempre o destino dos seus três filhos”.

"Exterminador Implacável" nasceu em 1984 com um filme que transformou Arnold Schwarzenegger numa mega estrela de cinema e lançou a carreira do realizador e argumentista James Cameron e da atriz Schwarzenegger.

Todos regressaram para a sequela e o auge da saga sete anos mais tarde: "O Exterminador Implacável 2 - O Dia do Julgamento".

"Exterminador Implacável – Destino Sombrio" em 2019, onde Schwarzenegger reencontrava Linda Hamilton e funcionou como uma sequela do segundo capítulo, ignorando os acontecimentos de todos os que se seguiram, confirmou o fracasso comercial e artístico a que a saga chegou.

"A saga não acabou. Eu acabei. Recebi uma mensagem clara de que o mundo quer seguir em frente com um tema diferente no que diz respeito ao "Exterminador Implacável", disse a lendária estrela de ação durante uma longa entrevista sobre a sua vida e carreira à revista The Hollywood Reporter em maio.

"Alguém tem de ter uma grande ideia. [A saga] 'Exterminador Implacável' foi a grande responsável pelo meu sucesso, portanto irei sempre olhar para ela com muito carinho. Os três primeiros filmes foram ótimos. O número quatro não participei ["Exterminador Implacável: A Salvação", de 2009, com Christian Bale] porque era governador [da Califórnia]. Depois o quinto ["Genisys", 2015] e o sexto ["Destino Sombrio"] não resultaram, no que me diz respeito. Sabíamos isso de avanço porque não estavam bem escritos", notou.