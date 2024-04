Kyle MacLachlan esteve presente no sábado no evento Canneseries para receber um prémio e falar da sua carreira, onde foi incontornável a relação artística com o realizador David Lynch.

O ator recordou a ingenuidade no início da sua carreira quando se estreou com Lynch na primeira adaptação ao cinema de "Dune" em 1984 e, alguns anos mais tarde, deu o salto para o pequeno ecrã com "Twin Peaks", uma das séries mais aclamadas de sempre.

"Definitivamente havia um estigma associado à TV e estava a afastar-me de uma potencial carreira no cinema. Tive receios e questionei se tinha idade suficiente para fazer isso e fiquei preocupado com qual seria a perceção. Mas descobri que não precisava de me preocupar", recordou o intérprete do icónico agente do FBI Dale Cooper (citado via Deadline).

O ator acrescentou que todos os atores sabiam o 'quão estranho' era "twin Peaks" era e julgavam que não passaria da primeira temporada, que queriam fazer parte do elenco por causa do realizador.

Mas se Hollywood já fez uma nova versão de "Dune" com atores mais jovens, MacLachlan não recomenda que faça o mesmo com a série de culto que teve duas temporadas entre 1990 e 1991 e que regressou para novos episódios em 2017.

"Acho que não gostaria de ver isso e que ninguém deveria tentar”, comentou, acrescentando que demasiados filmes e séries andam a ser recuperados pela indústria.

“Fica-se tipo ‘Não mexam nisso’, mas eles mexem, não conseguem evitar e colocam novamente a 'mão no fogão'. O problema é esse", concluiu.