O cineasta americano David Lynch, que teve uma imensa influência na Sétima Arte, morreu na quinta-feira, 16 de janeiro, aos 78 anos.

O realizador e "homem dos sete ofícios" faria 79 anos esta segunda-feira, 20 de janeiro.

David Lynch deixou algumas das obras mais originais, enigmáticas e surrealistas, no cinema e na TV, que lançaram um estilo cinematográfico conhecido como “lynchiano”, mas a influência prolongou-se pela música, pintura, fotografia, vídeo experimental e muitos outros interesses.

Eis um resumo de cinco obras que marcaram a sua carreira.

"O Homem Elefante"

O Homem Elefante (1980)

Com "O Homem Elefante", a sua segunda longa-metragem a preto e branco, Lynch foi aclamado pelo público. Fascinado pela deformidade, o jovem realizador deu vida à história de Joseph Merrick, um britânico do fim do século XIX acometido por uma doença.

O homem, de morfologia monstruosa, transforma-se num espetáculo para todo o país. John Hurt, no papel principal, obteve uma das oito nomeações para os Óscares recebidas pelo filme.

Anthony Hopkins interpretou o médico Frederick Treves, que simpatiza com o seu paciente e cujo diário é a base do filme produzido por... Mel Brooks.

"Veludo Azul" (1986)

Veludo Azul (1986)

Uma orelha cortada em decomposição sobre a erva, os lábios vermelhos de uma cantora de cabaré interpretada por Isabella Rossellini, um anão sinistro e a inebriante banda sonora de Angelo Badalamenti; com "Veludo Azul", Lynch estabeleceu o seu mundo surrealista e foi nomeado para o Óscar de Melhor Realização.

Dennis Hopper, no papel de um psicopata, somou mais um ponto à "inquietante estranheza" que Lynch soube criar por trás das fachadas aparentemente tranquilas de uma pequena cidade americana.

"Twin Peaks" (1990-91)

Twin Peaks (TV, 1990-1991)

Em "Twin Peaks", nome de uma pequena cidade cercada de pinheiros gigantes, uma cafetaria e tortas de frutas, o enredo gira à volta de um anão vestido de vermelho, telefones que não param de tocar e Laura Palmer, uma estudante cujo corpo é retirado uma manhã de um lago envolto numa bolsa. Neste ambiente tão 'lynchiano' trabalha o agente Cooper (Kyle MacLachlan), personagem emblemática desta obra do realizador que revolucionou as séries de autor.

Com duas temporadas e 30 episódios, Lynch e Mark Frost conquistaram um séquito de espectadores, ávidos por respostas para um mistério sem solução.

A continuação da experiência seguiu com uma longa-metragem, "Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer" (1992), com David Bowie, e 26 anos depois com a terceira temporada de um fenómeno cultural, uma 'longa-matragem' de quase 20 horas, com referências a toda a sua filmografia.

"Um Coração Selvagem" (1990)

Um Coração Selvagem (1990)

Nicolas Cage (Sailor) e Laura Dern (Lula) estão loucamente apaixonados, mas a mãe dela persegue o casal. Esta bruxa alcoólica quer livrar-se de Sailor por despeito pelo seu amor e para neutralizar uma testemunha incómoda da morte suspeita do seu marido. A perseguição até ao Texas leva os dois amantes a estranhos encontros em locais não menos insólitos.

Lynch inspirou-se num "thriller" obscuro de Barry Gifford, namora com a comédia e evoca o "O Feiticeiro de Oz", Elvis Presley e Chris Isaak, tudo isto para mergulhar num universo insuportável, que lhe rendeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1990.

"Mulholland Drive" (2001)

Mulholland Drive (2001)

Concebido inicialmente como uma série, este filme pungente brinca com as falsas pretensões de Hollywood, os seus produtores corrompidos e outras personagens da indústria cinematográfica. Ganhador do Prémio de Melhor Realização de Cannes e do César de Melhor Filme Estrangeiro, "Mulholland Drive", nome da estrada que atravessa as mansões das estrelas de cinema - segue uma história rebuscada que leva Rita, uma bela morena acometida pela amnésia (Laura Elena Harring), e Betty, uma ingénua loira aspirante a atriz (Naomi Watts) a envolverem-se num jogo de intrigas.

Juntamente com "Inland Empire" (2006), este filme marcou o fim da carreira de Lynch como realizador - com exceção de "What Did Jack Do?", uma curta-metragem exibida em 2020 pela Netflix sobre um macaco acusado de homicídio, passando a dedicar-se à meditação transcendental e outras formas de expressão artística.