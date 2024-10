A quarta temporada de "Homicídios ao Domicílio" chegou ao fim esta semana com o décimo e último episódio, que se estreou na passada terça-feira, dia 29 de outubro, no Disney+. No último capítulo, o trio de protagonistas - Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) - descobre quem matou Sazz Pataki (Jane Lynch).

Já com a quinta temporada confirmada, no final do episódio, é revelada a nova vítima - mais uma morte volta a assombrar o Arconia, em Nova Iorque.

No episódio final da quarta temporada de "Homicídios ao Domicílio", é ainda apresentada uma nova personagem: Téa Leoni vai juntar-se ao elenco.

Na série, a atriz, que protagonizou "Madam Secretary", vai vestir a pele de Sofia Caccimelio, esposa de Nicky "The Neck" Caccimelio, com ligações à família criminosa Caputo, mencionada no nono episódio da temporada.

Para já, a data de estreia da quinta temporada ainda não foi anunciada.