Baseado no romance de Harlan Coben, o thriller dramático argentino "Falta de Provas" ("Caught"), estreia-se esta quarta-feira, 26 de março, na Netflix .

Realizado por Miguel Cohan ("Blood Will Tell") e Hernán Goldfrid ("The Bronze Garden"), a série é protagonizada por Soledad Villamil ("Now and Then"), Juan Minujín ("The Marginals") e Alberto Ammann ("Narcos") e acompanha uma jornalista de investigação.

Em "Falta de Provas", a jornalista Ema Garay ganha projeção nos meios digitais por apanhar criminosos que normalmente escapam à justiça. "A sua vida sofre uma inesperada reviravolta quando conhece Leo Mercer, um assistente social que acaba por se tornar o principal suspeito da sua investigação sobre o desaparecimento de uma jovem de 16 anos", resume o serviço de streaming.

"Em busca da verdade, Ema vê-se forçada a confrontar os seus próprios demónios", acrescenta a Netflix.

Veja o trailer: