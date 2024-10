"Instável", série de comédia é protagonizada por Rob Lowe e pelo seu filho John Owen Lowe, não teve luz verde da Netflix para continuar, avançou a Entertainment Weekly.

A a segunda temporada chegou ao serviço de streaming no dia 1 de agosto, mas não conseguiu conquistar o top diário da plataforma.

Na comédia sobre o mundo do trabalho, um cientista enlutado precisa da ajuda do filho e de uma equipa excêntrica para salvar a sua empresa. "Ellis Dragon é um empresário do ramo da biotecnologia globalmente conceituado, excêntrico e narcisista, que trabalha para fazer do mundo um lugar melhor. Ele está também a viver uma queda livre emocional. O seu filho, Jackson Dragon, não tem nenhuma destas características", resume o serviço de streaming.

Na segunda temporada de "Instável", Ellis Dragon (Rob Lowe), o empreendedor de biotecnologia universalmente aclamado, excêntrico e resvés narcisista, cria uma série de desafios e jogos mentais para o seu filho Jackson (John Owen Lowe) com o intuito de ver se ele está apto a ocupar o seu lugar como herdeiro do império Dragon.

"Mas será que uma nova figura tem outras ideias?", questiona a Netflix.