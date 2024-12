"La Palma" é o mais recente sucesso da Netflix. A minissérie norueguesa estreou-se a 14 de dezembro e rapidamente conquistou o primeiro lugar do top global do serviço de streaming.

A primeira temporada acompanha um grupo de investigadores do ramo da geologia e uma família que enfrenta uma potencial crise ecológica. Thea Sofie Loch Næss, Anders Baasmo Christiansen e Ingrid Bolsø Berdal são os protagonistas.

"Milhões de escandinavos viajam até às Ilhas Canárias todos os anos. No Natal e em plena época alta, uma família norueguesa chega ao seu hotel favorito na ilha de La Palma. Mas por detrás de um cenário idílico, o perigo está à espreita. Uma estudante de doutoramento norueguesa descobre sinais alarmantes relacionados com o vulcão localizado mesmo na zona central deste paraíso e vai ter de convencer os seus colegas de que o pior cenário possível está prestes a acontecer", resume a Netflix.

Se o vulcão entrar em erupção, uma massa montanhosa do tamanho de Manhattan pode irromper pelo mar dentro e causar o maior tsunami que o mundo já viu. "Será que a família consegue fugir a um desastre de cinzas, gases e lava na luta pela sua sobrevivência?", questiona o serviço de streaming em comunicado.

Criada por Martin Sundland ("The Quake"), Lars Gudmestad ("Headhunters") e Harald Rosenløw Eeg ("The Wave"), "La Palma" foi realizada por Kasper Barfoed ("The Nurse") e escrita por Gudmestad e Rosenløw Eeg.