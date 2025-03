"Jogar ao Ataque" chegou à Netflix na passada quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e rapidamente conquistou os primeiros lugares do top diário. Esta segunda-feira, 3 de março, a série chegou à segunda posição do ranking global, ficando apenas atrás de "Dia Zero".

Em Portugal, a série criada por Mindy Kaling é também a segunda mais vista no serviço de streaming.

"Jogar ao Ataque" marca a estreia de Kate Hudson como protagonista de uma série. A atriz veste a pele de Isla Gordon, que na sequência de um escândalo que obriga o seu irmão a demitir-se, assume a presidência do Los Angeles Waves, a empresa da família e, ao mesmo tempo, um dos mais famosos clubes de basquetebol.

"Ambiciosa e muitas vezes subestimada, Isla terá que provar aos irmãos, à direção e à comunidade desportiva que foi a escolha certa para o cargo", acrescenta a Netflix.

A nova aposta da Netflix tem alguns pontos em comum com "Ted Lasso". Na série da Apple TV+, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) fica responsável pelo clube de futebol do ex-marido, o AFC Richmond.

Além de Kate Hudson, "Jogar ao Ataque" conta com Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Jay Ellis, Toby Sandeman, Chet Hanks, Max Greenfield, Keyla Monterroso Mejia, Roberto Sanchez, Uche Agada, Dane DiLiegro e Justin Theroux no elenco principal.