"La Edad de la Ira", série protagonizada por Manu Rios e Amaia Aberasturi, vai chegar à televisão portuguesa.

Nas redes sociais, a Atresmedia TV, canal que produziu a série, anunciou que os quatro episódios da primeira temporada vão chegar à SIC. O operador espanhol não adianta detalhes sobre a data de estreia.

"La Edad de la Ira" é uma adaptação do romance de Nando López, que aborda as complexidades sociais e pessoais que afetam os adolescentes no século XXI. Em Espanha, o livro venceu o prémio Nadal 2010 e foi um sucesso de vendas, tendo também inspirado uma peça de teatro.

Veja a entrevista do SAPO Mag a Manu Rios e Amaia Aberasturi:

Além de Manu Rios, o elenco conta com Amaia Aberasturi (nomeada ao Goya de Melhor Atriz por "Akelarre"), Daniel Ibáñez ("Caminantes") e Carlos Alcaide ("El internado: Las Cumbres", da Amazon Prime Video). "La edad de la ira" é uma produção da Big Bang Media (Mediapro) e MasFicción.

A série vai centra-se na complexa vida social de um grupo de jovens. "A história começa com o assassinato brutal de um homem pelas mãos do seu filho Marcos (Manu Ríos), um adolescente sem problemas aparentes. O incidente cai como copo de água fria no dia a dia de um colégio onde alunos e professores se questionam sobre o que correu mal", resume a Atresmedia TV.

Ao longo dos episódios, os espectadores vão conhecer o jovem enigmático e sua vida pessoal e social. Segundo o serviço de streaming, Marcos tem tudo para ser um líder, mas é um jovem introvertido, frágil, confuso e cheio de raiva, avança ainda a Atresmedia TV.

