Se ainda não viu o segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us", que se estreou na Max esta segunda-feira, 21 de abril, o melhor é não ler este artigo.

Ninguém estava preparado para os acontecimentos finais do segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us" — apesar de os fãs do videojogo da PlayStation já saberem o que iria acontecer, o choque foi geral. "A reviver o trauma do jogo", escreveu, por exemplo, um espectador nas redes sociais.

Nas cenas finais do episódio, Abby (Kaitlyn Dever) espanca Joel (Pedro Pascal) até à morte com um taco de golfe, enquanto Ellie (Bella Ramsey) vê tudo, sem o conseguir salvar, abraçando-o depois.

Segundo a Variety, ao contrário do que acontece no jogo — que não mostra o golpe final de Abby —, o realizador Joel Mylod decidiu mostrar a personagem a cravar o taco de golfe no pescoço de Joel, enquanto Ellie grita descontroladamente para que ele se levante.

Nas redes sociais, as reações ao episódio de "The Last of Us" multiplicam-se e a série chegou ao topo dos temas mais comentados no X (antigo Twitter).

Veja algumas das reações: