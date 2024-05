A HBO revelou esta terça-feira, dia 15 de maio, novas imagens da segunda temporada de "The Last of Us", que conta com Pedro Pascal e Bella Ramsey como protagonistas. Os novos episódios estreiam-se na MAX em 2025.

Gabriel Luna e Rutina Wesley também vão regressar na segunda temporaa. O novo elenco já anunciado vai contar com Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara é também atriz convidada.

Baseada no videojogo “The Last of Us”, desenvolvido pela Naughty Dog para as consolas PlayStation, a história tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída. "Joel, um duro sobrevivente, é contratado para escoltar Ellie, uma rapariga de 14 anos de idade, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho, torna-se numa jornada brutal e dolorosa, já que ambos têm de atravessar os EUA e depender um do outro para sobreviver", resume a HBO.