[AVISO: Artigo com spoilers do segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us"]

O segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us" contou com uma das cenas mais marcantes de toda a série. No episódio, Abby (Kaitlyn Dever) espanca Joel (Pedro Pascal) até à morte com um taco de golfe, enquanto Ellie (Bella Ramsey) vê tudo, sem o conseguir salvar, abraçando-o depois.

E o que irá acontecer depois da morte que chocou os espectadores? Depois da estreia do episódio, a Max revelou nas redes sociais um teaser das próximas cenas de "The Last of Us".

Veja o teaser:

Kaitlyn Dever gravou cena com Pedro Pascal duas semanas depois da morte da mãe

Em entrevista à Entertainment Weekly, Katlyn Dever, que veste a pele de Abby, revelou que estava também a passar por um momento de luto. À revista, a atriz revelou que a sua mãe morreu de cancro da mama semanas antes de filmar as primeiras cenas da nova temporada. "Perdi a minha mãe duas ou três semanas antes de gravar esta cena, e o funeral da minha mãe foi três dias antes do meu primeiro dia", contou.

