Chris Rock chegou a acordo para desenvolver e realizar a versão norte-americana de "Mais Uma Rodada", o vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional de 2020.

Segundo avança o Deadline, uma das produtoras envolvidas no projeto é a Appian Way, de Leonardo DiCaprio.

Mais conhecido como ator e comediante (e como a vítima da bofetada de Will Smith em plena cerimónia dos Óscares), Chris Rock prepara-se para trabalhar com um argumentista a partir de um primeiro rascunho que já está pronto.

Mads Mikkelsen brilhou na comédia negra realizada por Thomas Vinterberg como um dos professores que, aborrecidos na sua profissão e atentos à teoria que o ser humano devia nascer com uma pequena quantidade de álcool no sangue e que a embriaguez moderada abre as mentes para o mundo ao nosso redor, diminuindo os problemas e aumentando a criatividade, embarcam numa experiência para manter um nível constante de intoxicação durante o dia de trabalho.

Os resultados iniciais são positivos e o pequeno projeto dos professores transforma-se num verdadeiro estudo académico, mas rapidamente fica claro que a experiência, ainda que interessante, traz consequências.

A poucos dias de fazer 59 anos, Chris Rock terá definido a realização de filmes como uma prioridade da carreira, experiência que já teve com "Chefe de Estado" (2003), "Acho que Gosto da Minha Mulher" (2007) e "Topo Cinco" (2014).

Este projeto junta-se a mais dois, incluindo a adaptação de "King: A Life", sobre o ícone dos Direitos Civis Martin Luther King Jr. .