As séries de sucesso continuam em marcação cerrada para as segundas temporadas: a HBO divulgou um novo trailer de "House of the Dragon" 98 minutos após a Amazon Prime Video ter lançado o 'teaser' trailer de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder".

Prequelas respetivamente das histórias de "A Guerra dos Tronos" e de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", a rivalidade já vem das primeiras temporadas: as duas superproduções têm em comum os géneros, as gigantescas bases de fãs e... datas de exibição muito próximas no verão de 2022 que levaram a que se falasse na "maior batalha na história da TV".

As comparações irão certamente continuar, mas não as datas: enquanto "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" anunciou esta terça-feira a chegada à Amazon Prime para 29 de agosto, o primeiro dos oito episódios "House of the Dragon" estreia a 17 de junho na Max.

Baseada em "Sangue e Fogo", de George R.R. Martin, a série continua a contar a história da Casa Targaryen, 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos".

VEJA O TRAILER.



Ao elenco regressam Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans, além de Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Os novos atores são Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor e Vincent Regan.