Foram divulgados esta quinta-feira dois trailers "à escolha" da segunda temporada de "House of the Dragon", que regressa a 17 de junho.

Com oito episódios, a estreia e as imagens foram lançados no âmbito do anúncio da chegada a 21 de maio à Europa, incluindo Portugal, da Max, a plataforma de streaming aprimorada da Warner Bros Discovery que substituirá a HBO Max.

"Westeros está à beira de uma sangrenta guerra civil com os Conselhos Verde e Negro a lutarem pelo Rei Aegon e pela Rainha Rhaenyra, respetivamente. Como cada um dos lados acredita ser seu o direito ao Trono de Ferro, os trailers Verde e Negro refletem as duas perspetivas em partes separadas, mas complementares, da mesma história. O publico terá de escolher o seu lado da Casa Targaryen enquanto o reino se fragmenta", resume a plataforma sobre a série baseada em "Sangue e Fogo", de George R.R. Martin, que decorre 200 anos antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos".

À série regressam os atores Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. O elenco adicional que regressa inclui: Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

As novidades do elenco incluem Abubakar Salim como Alyn of Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark e Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

Veja o trailer legendado do Conselho Verde.

Veja o trailer legendado do Conselho Negro.