"Matilha", nova série portuguesa de João Maia, protagonizada por Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova, estreia-se esta segunda-feira, dia 15 de janeiro, na RTP1 e Amazon Prime Video.

No serviço de streaming, os sete episódios da primeira temporada já podem ser vistos. Já no canal, a estreia está agendada para as 21h00 desta segunda-feira.

"Matilha" nasceu depois de "Sul", série policial de Ivo M. Ferreira, cuja ação decorre em Lisboa em plena crise financeira, e centra-se na jornada de redenção do protagonista (Matilha), que abandona a vida de marginal e luta para não perder o amor de Mafalda.

Ao longo dos episódios, a série segue a história do ladrão parkour e da lutadora Mafalda. "Matilha, um marginal lisboeta de bom coração, tenta manter o novo emprego e construir uma vida honesta com Mafalda, sua namorada. Mas o mundo do crime volta a bater-lhes à porta e a saída não é fácil. Enfrentam grandes perigos e terão de fazer escolhas decisivas", pode ler-se no comunicado.

Edgar Medina é o autor, argumentista e produtor de "Matilha". Além de Afonso Pimentel e Margarida Vila-Nova, a série conta com Ricardo Pereira ("Amor Amor") e Beatriz Godinho ("Morangos com Açúcar") no elenco principal.

Veja o trailer: