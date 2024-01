Adaptação de livro “Pequenas coisas como estas” abre Festival de Berlim

A adaptação ao cinema do livro “Pequenas coisas como estas”, da irlandesa Claire Keegan, realizada por Tim Mielants e com argumento do dramaturgo Enda Walsh, vai abrir o Festival de Cinema de Berlim, no dia 15 de fevereiro, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a Berlinale recordou que o elenco inclui Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley e Emily Watson, tendo o filme sido produzido por Murphy e por Alan Moloney através da empresa Big Things Films com Catherine Magee.

O 74.º Festival de Cinema de Berlim está previsto de 15 a 25 de fevereiro de 2024.

Os filmes “As noites ainda cheiram a pólvora”, de Inadelso Cossa, e “Ressonância em Espiral”, de Marinho de Pina e Filipa César, vão ter estreia mundial no festival, enquanto no mercado das séries vai estar “Matilha”, série portuguesa que começou a ser exibida na segunda-feira na RTP e na plataforma de 'streaming' Prime Vídeo, protagonizada por Afonso Pimentel, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Beatriz Godinho.