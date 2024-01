A investigação à morte de Matthew Perry foi encerrada, avançou o Departamento de Polícia de Los Angeles à revista People. As autoridades adiantam que todos os detalhes foram analisados e que o caso foi dado como terminado.

Em dezembro de 2023, o Departamento Médico Legista do Condado de Los Angeles concluiu que o ator, de 54 anos, morreu devido aos efeitos agudos do uso de cetamina como analgésico. O relatório da autópsia adiantou ainda que Perry também se afogou “na parte aquecida da piscina”, mas esse foi um fator secundário da sua morte, em 28 de outubro, considerada acidental.

O relatório diz ainda que a doença arterial coronária e buprenorfina usada para tratar transtornos por uso de opioides também contribuíram.

Matthew Perry foi declarado morto após ser encontrado inconsciente em sua casa, na zona de Pacific Palisades, em Los Angeles. A autópsia foi realizada no dia seguinte.

DE "FRIENDS" A "OS HOMENS DO PRESIDENTE"

Perry nasceu a 19 de agosto de 1969 em Williamstown, Massachusetts, mas cresceu em Otava, no Canadá, onde estudou com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

O ator mudou-se para Los Angeles na adolescência e, depois de conseguir algumas pequenas participações em produções televisivas, foi convidado para interpretar Chazz Russell em "Second Chance". Seguiram-se papéis em "Growing Pains" e "Sydney".

A grande oportunidade da sua carreira chegou em 1994, com "Friends" (NBC). Na série, vestiu a pele de Chandler Bing entre 1994 e 2004, durante 234 episódios, tornando-se num dos atores mais acarinhados pelo público.

Perry foi nomeado para os Emmys, os prémios norte-americanos de televisão, uma vez pelo seu papel em "Friends", em 2002, e mais duas vezes por interpretar um conselheiro da Casa Branca na série "Os Homens do Presidente".

No cinema, fez parte do elenco de filmes como "As Noites Loucas de Jimmy Reardon", "Só os Tolos Se Apaixonam", ao lado de Salma Hayek, "Falsas Aparências", onde contracena com Bruce Willis, "Uma Família Americana" ou "17 Anos, Outra Vez!".

O último papel foi em "The Kennedys After Camelot", de 2017, onde vestiu a pele de Ted Kennedy.

ESTA VIDA DEU UM LIVRO

Apesar do sucesso, Matthew Perry lutou contra vários vícios, tendo estado em tratamento em 1997 e 2001. À BBC Radio 2, confessou que não se lembrava de ter filmado algumas das temporadas de "Friends".

No seu livro de memórias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", publicado no ano passado, contou ter feito tratamentos de desintoxicação 65 vezes e gasto cerca de 9 milhões de dólares (mais de 8 milhões de euros) na tentativa de se manter sóbrio.

O ator dedicou o livro a "todos os sofredores lá fora" e escreveu no prólogo: "Eu deveria estar morto".

Também sofreu problemas de saúde, como uma perfuração no cólon em 2018, resultante do uso de drogas. Precisou de se submeter a uma cirurgia de sete horas e teve de usar uma bolsa de colostomia meses após a operação.

Durante a recente reunião de "Friends", Perry surpreendeu seus companheiros de elenco, ao admitir ter sofrido de ansiedade severa "toda a noite" durante as filmagens.