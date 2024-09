Para celebrar o 30.º aniversário de "Friends", a Max deu luz verde para o desenvolvimento de "Fast Friends", um programa de desafios para os fãs da série.

Além disso, para celebrar os 30 anos da série, a Max está a lançar uma "ampla campanha global com episódios favoritos dos fãs, surpresas na aplicação, filtros inovadores e muito mais".

FAST FRIENDS

"Fast Friends", um novo concurso em quatro partes, terá lugar nos cenários da série num evento de competição de ritmo acelerado. "Desde correr pelo apartamento de Rachel e Monica até percorrer o apartamento de solteiro de Joey e Chandler e tomar um café no Central Perk, os fãs reviverão os seus momentos favoritos enquanto serão testados com curiosidades, puzzles e jogos que irão manter até os mais fãs acérrimos de 'Friends' em alerta. A equipa mais rápida ganhará o título de Ultimate Friends Fan", adianta a Max.

O programa de competição será filmado no "The Friends Experience: The One in New York City", que conta com 18 salas dedicadas à série. A ativação tem também sedes de longa duração em Londres e chegará em breve a Las Vegas.

O novo programa de competição em quatro partes tem produção executiva de Dan Sacks, Bridgette Theriault e Dan Norris. Richard Burgio é coprodutor executivo.

DOS MELHORES EPISÓDIOS AO TIKTOK

Para homenagear a série, os subscritores de Max podem agora desfrutar dos seus episódios favoritos de "Friends" em 4K UHD com Dolby Vision e HDR10 em dispositivos compatíveis.

Como parte da celebração do aniversário, os espectadores de Max poderão ver um novo poster atualizado do 30.º aniversário em toda a app e um novo design para a página da coleção "Friends".

Na plataforma, os fãs vão ainda encontarr novas áreas temáticas com episódios selecionados, incluindo os episódios mais vistos.

Para ajudar os fãs a mergulhar mais fundo no mundo do grupo do Central Perk, a página da coleção Friends de Max inclui agora conteúdo bónus, incluindo a área "Friends desde o início", que conta com:

" Friends" desde o início: A equipa criativa discute o desenvolvimento e o casting de Friends enquanto reflete sobre os desafios que surgiram durante os primeiros anos.

A equipa criativa discute o desenvolvimento e o casting de Friends enquanto reflete sobre os desafios que surgiram durante os primeiros anos. Quando "Friends" se torna família: Entra na inspiração e no desenvolvimento de alguns dos episódios mais icónicos e momentos favoritos de Friends.

Entra na inspiração e no desenvolvimento de alguns dos episódios mais icónicos e momentos favoritos de Friends. O legado de "Friends": A equipa criativa discute o fim de Friends e reflete sobre a influência na cultura pop e o legado duradouro da série.

A celebração continua nas redes sociais. Os fãs podem aproveitar o efeito TikTok do 30.º aniversário de "Friends", que já está disponível.