"Medusa", a nova série Colombiana da Netflix, estreou-se no dia 5 de março e rapidamente conquistou o top diário. Em Portugal, esta segunda-feira, 10 de março, a primeira temporada chegou ao primeiro lugar do ranking, ultrapassando "Formula 1: A Emoção de um Grande Prémio", "Jogar ao Ataque" e "Dia Zero"

A série segue Bárbara Hidalgo, que está prestes a tornar-se a CEO da Medusa, um poderoso conglomerado na costa norte da Colômbia, e que sofre um acidente no mar justamente no dia em que ia assumir o cargo.

"Quando todos presumem que ela está morta e a investigação conclui que o oceano engoliu o corpo da milionária, Hidalgo regressa e apercebe-se de que foi alvo de uma tentativa falhada de homicídio. Agora, ao lado de Danger Carmelo, o detetive do caso, Bárbara vai lançar-se numa missão para descobrir o responsável por detrás de tudo", resume a plataforma.

Os suspeitos? Todos os membros da própria família. "Mas ao longo do caminho, ela vai descobrir que a verdadeira vilã da história, afinal, era ela mesma", remata a Netflix.