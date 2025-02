"Dia Zero", a primeira série de Robert De Niro, estreou-se na passada quinta-feira, dia 20 de fevereiro, na Netflix, e rapidamente chegou ao primeiro lugar do top global. Segundo o site FlixPatrol, a primeira temporada ocupa a liderança do ranking do serviço de streaming em 77 países.

Em Portugal, "Dia Zero" também conquistou os espectadores e estreou-se no primeiro lugar do top diário da plataforma, ultrapassando "Homicídio nos EUA: Gabby Petito", "Cassandra" e "Valéria".

Criada por Eric Newman ("Griselda", "The Watcher", "Narcos") e Noah Oppenheim ("Maze Runner"), a série acompanha "um amado e respeitado ex-presidente dos Estados Unidos (interpretado por Robert De Niro) enquanto lidera uma investigação relacionada com um ciberataque".

"Como vais descobrir a verdade se nem na tua própria mente podes confiar? Após um devastador ciberataque, cabe a um ex-presidente encontrar os criminosos e descobrir a verdade no meio do caos", resume a Netflix.